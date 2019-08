Konzerte Kalkar : Antonio Vivaldi für Sopransaxofon

Kalkar Magdalena Lapaj gastiert bei der Abendmusik in der St.-Nicolai-Kirche Kalkar

Die nächste Geistliche Abendmusik in St. Nicolai, Kalkar ist am Sonntag, 8. September, um 19 Uhr statt. Das Konzert mit Musik für Streicher steht unter dem Motto „Concerto grosso.“ Auf dem Programm stehen u.a. folgende Werke: Concerto grosso in D-Moll Op. 3 Nr. 4 von Francesco Geminiani, Concerto grosso D-Moll Op. 3 Nr. 11 für zwei Violinen, Violoncello, Streicher und Basso Continuo von Antonio Vivaldi, Concerto für Oboe, Streicher und Basso Continuo A-Moll von Antonio Vivaldi (Transkription für Sopransaxophon), 1. Satz aus dem Concerto grosso „Palladio“ von Karl Jenkins.

Magdalena Lapaj ist eine in Poznań (Polen) geborene klassische Saxophonistin, Absolventin der renommierten Saxophonklasse der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Sie ist Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe und gewann den 1. Preis in der Kategorie „Junge Solisten“ beim Internationalen Saxophon-Wettbewerb in Metz/Frankreich, Grand Prix beim Internationalen Leopold- Bellan- Wettbewerb in Paris, den 2. Preis beim Internationalen Wettbewerb für Neue Musik in Karlsruhe u.a.