Kabarett in Kleve : Kay Ray gastiert als komischer Kasper bei Cinque

Kleve Kay-Ray-Show in der Aula der Beuys-Gesamtschule

Die „Kay Ray Show“ gastiert am Samstag, 14. September, 20 Uhr in der Aula der Joseph Beuys Gesamtschule (Einlass ist um 19 Uhr). „Die Kay Rays Show ist anders. Weil Kay Ray anders ist. Anders als die Allermeisten seiner Spaßmacherzunft“, sagt Cinque-Vorsitzender Bruno Schmitz und macht gleich klar: Kay Ray ist ein Comedian. In diesen hochmoralisch aufgeladenen Zeiten des alternativlosen Politischkorrektseins wirkt Kay Ray in seiner schelmischen Unbefangenheit fast wie der Letzte seiner Art. Einer, der weder dem gebotenen Ernst noch der Etikette huldigt sondern einzig dem Spaß. Seine Unverschämtheit ist die eines Kindes, das ausspricht, was es denkt - zu jeder Wahrheit fähig und zu allen Faxen bereit, meint Schmitz. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Angst vor Shitstorms, Nazikeulenschwingerei und anderen Zeitgeistgestörtheiten.