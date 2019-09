Kleve: Konzert im Haus Koekkoek : Guitarras Romanticas im Koekkoek

Das Musikerpaar Martina Gruber und Tristan Angenendt lebt in Büderich. Foto: Haus Koekkoek/Photographer: Bernhard Roidinger

Kleve Romantische Musik-Reise durch das Europa des 19. Jahrhunderts

Die Guitarras Romanticas gastieren am Sonntag, 15 September, 11.30 Uhr, lädt die Gitarreninitiative Niederrhein GIN im Rahmen

ihrer Klever Konzertreihe in das B.C. Koekkoek Haus zu einer Kaffeekonzert Matinee ein. Das Musikerpaar Martina Gruber und Tristan Angenendt lebt in Büderich. Von dort aus erobern sie sowohl als Gitarrenduo als auch als Solisten die Herzen ihres Publikums.

Die Österreicherin Martina Gruber studierte in Linz, Hamburg und Aachen, wo sie ihren Master mit Bestnote erhielt. Tristan Angenendt gilt als erfolgreichster deutscher Gitarrist seiner Generation.

Erstmals reisen virtuose Saitenkünstler wie der Italiener Mauro Giuliani (1781 1829) und der Spanier Fernando Sor (1778 1839) durch Europa und geben umjubelte Konzerte in den Metropolen des Kontinents. Ein besonderes Highlight des Programms ist die Sonate Nr. 2 des französischen Gitarristen Antoine de Lhoyer (176 8 1852), die ursprünglich für Gitarre und Violine geschrieben von Martina Gruber erstmals für Sologitarre bearbeitet wurde. Auch die Gran Sonata in A Dur des „Teufelsgeigers“ Niccolò Paganini (1782 1840) war zunächst als Duo für „Gitarre in Begleitung einer Violine“ verfasst, wird heutzutage aber fast ausschließlich als Arrangement für Sologitarre aufgeführt. Den abschließenden Höhepunkt bildet die Sonatina canonica, Op. 196 des italienischen Komponisten Mario Castelnuovo Tedesco (1895 1968).