Kleve : Nostalgie pur: Das Sinatra Fourtet in Kleve

Kleve Jazzfreunde boten eine Erinnerung an Sinatra

Nach der Sommerpause hatten die Jazzfreunde Kleve ein recht ungewöhnliches Quartett ins Rilano Hotel geladen. Die vier Dozenten der Musikschule Mainz lassen die Musik des legendären Sängers Frank Sinatra aufleben, wobei sie -im Gegensatz zum Original- auf eine bombastische Begleitband verzichten und so ein kammermusikalisches Herangehen an die Musik ihres Vorbildes erreichen. Das Repertoire der Formation war vorhersehbar und begann mit dem bekannten „New York, New York“ dargeboten von den drei gut auf einander eingespielten Instrumentalisten. Für weitere Standards betrat Sänger Alexander Gelhausen die Bühne. Der Opener „Come fly with me“ swingte enorm, wobei Bassist Ralf Cetto als Rhythmusgeber die Hauptlast zu tragen hatte. Gelhausen überzeugte durch stimmliche Virtuosität und hohe Bühnenpräsenz. Die stilistische Nähe zu Frank Sinatra war gewollt, wurde aber nie übertrieben. Dabei halfen raffiniert gesetzte Arrangements des Saxophonisten Thomas Bachmann, bei denen auch seltene Zählzeiten wie 5/4 oder 7/8 - Takt Verwendung fanden. Buchmann begeisterte überdies durch gefühlvolle und klug aufgebauten Soli auf dem Tenor- und Sopransaxofon solide untermauert vom zupackenden Pianospiel des Jean Yves Jung.

Mit „Pennies from heaven“, „I get a kick out of you“, „Fly me to the moon“, „I‘ve got you under my skin“ folgten Hit auf Hit.