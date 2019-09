Stiftskirche Kleve : Orgelherbst in der Klever Stiftskirche

Kleve Zwei Konzerte werden im September angeboten

Die 1992 erbaute Rieger Orgel in der Stiftskirche ist wegen ihrer besonderen Qualität und ihrer klanglichen Möglichkeiten in Fachkreisen überregional bekannt. Das Anliegen, die Ressourcen des Instrumentes auch konzertant zu nutzen, möchte die Kirchengemeinde in neuer Form aufgreifen, dem Klever Orgelherbst. Dieser besteht aus zwei hintereinander liegenden Freitagabendkonzerten: Am Freitag, 13. September, musizieren Anna Hendriksen an der Querflöte und Michael Behrendt an der Orgel ein neues Programm unter dem Motto „Barocke Windspiele“. Es wird Musik von T. Albinoni, J. S. Bach und C. P. E. Bach, sowie J. Stanley zu hören sein.