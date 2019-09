Ausstellung Haus Koekkoek : Mensch und Maschine - (k)ein Dilemma

Kleve B.C. Koekkoek-Haus: „Technische Paradiese“ zeigt die Zukunft in der Karikatur des 19. Jahrhunderts.

Monsieur liegt gemütlich eine Zigarre schmauchend Zuhause auf der Chaiselongue und schaut den leicht bekleideten Mesdemoiselles beim Cancan zu während die mittelalterliche Blaskaplle von hinten schon ins Bild marschiert. Schon 1883 hatte Albert Robida die wichtigsten Elemente von Samstagsabendshows erfasst und in einer Karikatur für die belgische Zeitschrift Le Vingtieme Siecle gezeichnet. Passend als Blick ins 20. Jahrhundert, in dem das „Telephonoscope“ das Theater ins Wohnzimmer holt. Doch nachdem zehn Jahre später Edison das Kinetoskop erfunden hatte, sollte noch ein halbes Jahrhundert vergehen, bis das Telefonoskop als Television oder kurz Fernsehen Wirklichkeit werden sollte. Was 1883 noch karikierter Science Fiction war ist inzwischen also Alltag.

Science-Fiction, Technik-Kritik und -Verherrlichung und -Überzeichnung in witzigen, bissigen und zugleich schönen Grafiken hat Ursula Geisselbrecht in der neuen Ausstellung in Haus Koekkoek zusammengestellt, die morgen früh eröffnet wird. „Technische Paradiese“ entführt in die Zeit des Hausherrn Barend Cornelis Koekkoek, als die Dampfmaschine, Gaslicht, Ballons und vor allem die Eisenbahn erfunden wurden und die Welt auf den Kopf stellten. Und die des Herrn Malerfürsten ziemlich durcheinanderbrachten, der doch die rechte Natur verherrlichte und vom natürlichem Licht sprach, das durch die Gasbeleuchtung in Kleve zunichte gemacht werde und zu einer schädlichen Veränderung des menschlichen Wesens führen würde, wie er in einer Notiz an seinen Architekten Weinhagen vermerkte. Die Ausstellung ist eine Übernahme vom Museum LA8, Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts Baden-Baden.