Ausstellung : „Du bist Du!“ bei Kunst und Gäste

Kleve Im ehemaligen Café Lust in der Klever Fußgängerzone zeigt die Klever Fotografien Kirsten Becken Bilder von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Ausstellung ist bis 2. Juli zu sehen und geht dann nach Frankfurt.

„That‘s me“ („Das bin ich“), ist der Titel der kleinen Studioausstellung bei „Kunst und Gäste“ in der Straße An der Münze in Kleve. Dort, im ehemaligen Café Lust mitten in der Fußgängerzone zeigt die Klever Fotografin Kirsten Becken elf Fotos, 60 mal 80 Zentimeter auf Dibond gezogen. Die elf Bilder von jungen Menschen werden hier in Kleve bis zum 2. Juli zu sehen sein und werden dann in Frankfurt gezeigt. Entstanden sind die Fotografien bei einem Workshop mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim Internationalen Bund. Der hatte als Motto ausgegeben: „Er liebt sie, sie liebt ihn“ – nichts für Dich? Bist du lesbisch, gay, bisexuell, transgeschlechtlich oder queer; oder weißt es noch nicht ganz sicher? Egal in welche Richtung es für Dich geht: Du bist Du!“. Das war die Vorgabe, zu der zwölf junge Menschen zusammenkamen, sich begegneten, diskutierten und sich schließlich auch fotografieren ließen. Denn das war das Ziel: Eine Wanderausstellung mit Fotografien von Kirsten Becken. Eröffnet wurde die Ausstellung in Kleve nach der Kundgebung des ersten „Christopher-Street-Days“ auf dem Land. „Du bist Du!“ - das ist mithin die Grundaussage aller Fotos, die Becken im Laufe des Workshops gemacht hat. Alle Bilder zeigen Menschen, die sich ihrer selbst bewusst sind. Motto: Das bin ich, so will ich sein.