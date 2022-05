Donatella Landi im Museum Goch : Nicht alles ist formbar

GOCH Donatella Landi stellt im Museum Goch Videoinstallationen und Skulpturen aus. „Scusi, ma lei è felice?“ heißt die Ausstellung, zu deutsch: „Entschuldigung, bist Du glücklich?“

Für ihre Arbeiten braucht sie Zeit und Geduld. Beides ist in der heutigen Zeit meist knapp. Außer in den Phasen des Lockdown, da war Zeit plötzlich in Hülle und Fülle da. Nicht alles ließ sich damit anfangen, kreativ zu werden war aber durchaus eine Möglichkeit. Selbst eine Künsterlin wie Donatella Landi hatte damals, 2020, das Bedürfnis, mit ihren Händen unmittelbar und zügig tätig zu werden. Ihre Filme und Videoinstallationen waren ihr plötzlich nicht mehr genug, sie wollte ihre Finger in einen nachgiebigen Werkstoff krallen und etwas formen. Es entstanden zwei Skulpturengruppen, die einmal charaktervolle Köpfe und einmal Totenmasken zeigen. Gemeinsam mit Videoinstallationen sind sie jetzt im Museum Goch zu sehen.