Verkehr in Kleve : Ringstraße: Montag ist Baubeginn

Hier beginnt es: Zunächst werden Kanalarbeiten im Bereich Römerstraße/Ringstraße verrichtet. Die Zufahrt in die Römerstraße wird gesperrt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Am 20. Juni starten in Kleve die Arbeiten an einer Großbaustelle: 18 Monate lang wird die Ringstraße saniert. Die Auswirkungen für den Straßenverkehr werden beträchtlich sein. Wir stellen die Maßnahme vor.