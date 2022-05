Kleve : Singgemeinde startet in neue Saison

Die Klever Singgemeinde probt jetzt für die „Schöpfung“ von Joseph Haydn, die im Herbst aufgeführt werden soll. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve „Die Schöpfung“ von Josef Haydn steht auf dem Programm des Chors. <irspacing>Der Einstieg in die Proben in der Chistus-König-Kirche ist für erfahrene Sängerinnen und Sänger noch möglich</irspacing>

(RP) Andrea Schumann-Gregorius musste ihr Amt als Vorsitzende der Städtischen Singgemeinde Kleve niederlegen. Jetzt bereitet sich der Klever Chor mit neuem Vorstand auf die kommende Saison vor – Stefan Burs hat als Dirigent sein Amt ja behalten. Neuer Vorsitzender ist Simon Strähnz, Frauke Roeloffsen zweite Vorsitzende, Anne Kuster-Ageling wurde Schatzmeisterin und Bernhardine Antonie Büscher-Kahl Schriftführerin.

„Endlich wieder persönlich zusammen zu kommen, in der Hochschule Rhein-Waal willkommen zu sein und beste Bedingungen vorzufinden für die Jahreshauptversammlung war eine große Freude“, erklärte Strähnz bei der ersten Sitzung des Vereins auf dem Campus Kleve und dankte der scheidenden Schumann-Gregorius. „Ihre Arbeit in den Zeiten der Corona-Pandemie war eine stete Herausforderung, oft musste sie negative Informationen übermitteln und zugleich den Traditionschor zusammenhalten und in Kleve sichtbar machen“.

Dass die Singgemeinde mit Frauke Roeloffsen, die erst seit einigen Monaten dem Chor angehört, eine Kandidatin für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden gewinnen konnte, freue den Verein besonders, so Schriftführerin Bernhardine Büscher-Kahl. Es gebe jetzt eine gute Mischung zwischen den Generationen in der Vorstandsarbeit. Als Koordinatorin des Vorstandes für die Stimmführer berichtete sie von Ideen für neue Konzerte, Sommeraktivitäten und für die Mitgliederwerbung. „Die städtische Singgemeinde lädt zum Mitsingen und Mitwirken in einem der ältesten Vereine in Kleve ein. Studenten, die vielleicht nur einige Semester dabei sein können, sind genauso willkommen wie Sänger, die nach einer Phase der beruflichen und persönlichen Orientierung Raum für ein wunderschönes Hobby finden und die Leistung der erfahrenen Chorsänger ergänzen können“, lud Stefan Bur als Dirigent zum Mitmachen ein. „Gerne sprechen interessierte Sänger mit mir als dem künstlerisch Verantwortlichen – Stimmbildung und musikalische Weiterbildung sind uns wichtig“, sagte Burs.