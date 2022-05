Kalkar: Ein Dschungel aus Kunst in der Galerie am Markt​

Ein Dschungel aus Kunst in der Galerie am Markt

Kleve Die Kalkarer Galeristin Alexandra Bottenbruch zeigt in ihrer Galerie 20.21 in Kalkar Werke zeitgenössischer Kunst von 35 Künstlern.

Der Dschungel ist eine Couch mit einer nackten Schönen darauf. Vorne steht ein Mann im dunklen Anzug und mit Hut. Eigentlich ist dieser Dschungel ein Raum, mit Bildern an der Wand, wie der Raum mit der Frau auf der Couch von Arnim Tölke, die der Göttinger Lüpertz-Schüler als Serigraphie 2013 in einer Auflage von 40 Stück geschaffen hat.

Der Dschungel ist ein Raum: Alexandra Bottenbruch von der Galerie 20.21 am Kalkarer Markt hat ihn in den Räumen des alten Stufengiebelhauses gegenüber dem Kalkarer Rathaus eingerichtet. Und weil ein Dschungel ein Wald voll überbordender Arten und Pflanzen und Tieren ist, hat Bottenbruch den Dschungel aus Arbeiten von 35 Künstlern zusammengestellt, die all das präsentieren, wofür die Galerie 20.21 steht.