70 Millionen Euro Investitionen : Startschuss für den neuen Niersexpress

<irspacing style="letter-spacing: 0.01em;">Kreis Kleve</irspacing> Die Bahnstrecke zwischen Kleve und Kempen wird für 70 Millionen Euro saniert, die Stellwerke werden digitalisiert. Die Arbeiten haben schon begonnen, in zwei Etappen sollen sie bis Herbst kommenden Jahres abgeschlossen sein. Was auf Pendler jetzt zukommt.

Die RE10-Bahnstrecke zwischen Kleve und Kempen wird mit Finanzmitteln des Bundes grundlegend modernisiert und mit neuester Stellwerks- und Signaltechnik ausgerüstet. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Innerhalb kürzester Zeit sollen die Stellwerke in Kleve, Bedburg-Hau, Goch, Weeze, Kevelaer, Geldern, Vernum, Nieukerk, Aldekerk und Kempen durch moderne elektronische Technik ersetzt werden. Läuft alles nach Plan, erfolgt die Bedienung ab Herbst 2022 aus den sechs digital aufgerüsteten Stellwerken in Kleve, Bedburg-Hau, Goch, Kevelaer, Nieukerk und Kempen.

Bis zum 4. Dezember sollen die Maßnahmen auf dem ersten Streckenabschnitt zwischen Kleve und Geldern abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten auf dem zweiten Abschnitt von Geldern bis Kempen sollen danach beginnen und bis Herbst 2022 fertig werden. Die Gesamtsumme der Investitionen in die neueste Stellwerks- und Signaltechnik beläuft sich in den nächsten 1,5 Jahren auf nunmehr knapp 70 Millionen Euro.

Projekte Neben der Linie des RE10 zwischen Kleve und Kempen werden in Finnentrop (Sauerland) die Ruhr-Sieg-Strecke, in Rheinland-Pfalz die Strecke Wörth-Germersheim-Speyer sowie in Bayern die Strecke Ansbach-Triesdorf grundlegend saniert. Im bayerischen Zwiesel, auf der Strecke zwischen Gera (Thüringen) und Weischlitz (Sachsen) sowie auf der Strecke von Lichtenfels über Coburg (Bayern) bis nach Sonneberg (Thüringen) werden digitale Stellwerke gebaut.

Hintergrund Das sogenannte Schnellläufperorgramm ist ein Konjunkturprogramm zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Der Bund stellt hierfür Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro zur Verfügung. Innerhalb kürzester Zeit wird in insgesamt sieben Projekten die vorhandene Stellwerks- und Bahnübergangssicherungstechnik durch moderne und digitale Stellwerkselemente ersetzt.

Das Schienennetz soll dadurch zuverlässiger werden, wie es von der Bahn heißt. Dafür gibt es aber einiges zu erneuern: Auf rund 20 Kilometern sind Kabeltiefbauarbeiten erforderlich. Etwa 170 Signale und 30 Weichen werden neu errichtet oder an die moderne Technik angepasst. Gleiches gilt auch für die 76 Bahnübergänge auf der Strecke. In den vergangenen Monaten war beim Thema Niersexpress von gleich mehreren Seiten Druck aufgebaut worden. Verspätungen und veraltete Technik sorgten immer wieder für Ärger. Klar war: Es muss etwas passieren. Da gibt es die von CDU-Bundestagsmitglied Stefan Rouenhoff initiierte Gesprächsrunde der Kreis Klever Bundes- und Landtagsabgeordneten mit Vertretern von Anrainerkommunen und der Deutschen Bahn, dem VRR sowie der Nordwestbahn. Und auch die Bürgermeister im Kreis Kleve hatten sich zusammengeschlossen, um für Bewegung auf der Schiene zu sorgen. Jetzt ist es soweit.

Die ersten Kabeltiefbauarbeiten haben schon begonnen. Die beiden Klever Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff (CDU) und Barbara Hendricks (SPD) demonstrieren in einer gemeinsamen Mitteilung Einigkeit beim Thema Bahnstrecke. „Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten auf der RE10-Strecke zwischen Kleve und Kempen nun so richtig an Fahrt aufnehmen. Dies ist ein echter Meilenstein“, heißt es. „Mit den bereitgestellten Finanzmitteln des Bundes für unsere linksrheinische Bahnstrecke wird die Stellwerks- und Signaltechnik jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Das trägt zu einer höheren Verlässlichkeit der Schienenverbindung bei, auf die Berufspendler, Schüler und viele andere Fahrgäste so dringend angewiesen sind.“