ADAC-Rangliste für NRW : Campingplatz Wissel einer der besten

Der an den Campingplatz angrenzende „Wisseler See“ in Kalkar zur Hochsaison. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Kalkar Der Freizeitpark „Wisseler See“ in Kalkar ist laut ADAC-Ranking einer der beliebtesten Campingplätze in Nordrhein-Westfalen. Im Kreis Kleve ist Wachtendonks „Blaue Lagune“ mit an der Spitze. Was der Wisseler See zu bieten hat.

Von Clara Vesely

Wer im Kreis Kleve Urlaub machen möchte, der braucht für ein schönes Plätzchen gar nicht mal so weit zu reisen. So hat Kalkar mit seinem „Freizeitpark Wisseler See“ den drittbeliebtesten Campingplatz in Nordrhein-Westfalen zu bieten – zumindest einem Ranking des ADAC zufolge. Gold bekommt „Gut Kalberschnacke“ im Sauerland, dicht gefolgt von der Wachtendonker „Blaue Lagune“.

Die Rangliste stammt von der digitalen Campingplattform PiNCAMP des ADAC. Das Portal listet über 11.000 Campingplätze in ganz Europa und hat nun nach einer Auswertung der Seitenaufrufe und Nutzerbewertungen die beliebtesten Campingplätze in Europa, Deutschland und den einzelnen Bundesländern bestimmt. Neben Qualität und Lage war für die Besucher zunehmend die Online-Buchbarkeit der Unterkünfte von Bedeutung.

Info Viele Möglichkeiten gerade im Sommer Dauergäste Neben touristischen Plätzen gibt es auch Saison- und Dauerplätze. Mancher urlaubt sogar im Winter auf der Anlage. Wasser Seit einigen Jahren bietet eine Event-Firma auch Standup-Paddling und Tretbootfahren an. Das Strandbad können auch externe Gäste nutzen. Eigentümer Eigentlich sollte die Anlage verkauft werden, die Politik lehnte das letztlich ab, Eigentümer bleibt die Stadt Kalkar.

„Campingplätze, bei denen man freie Stellplätze direkt online buchen kann, werden wesentlich häufiger auf PiNCAMP gesucht und gefunden. Hier beobachten wir eine rasant steigende Abfrage“, erklärt Dirk Schneider vom ADAC in Nordrhein-Westfalen.

In Deutschland ist und bleibt der beliebteste Campingplatz der „Wulfener Hals“ auf der Insel Fehrmarn. Während Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich um zwei Plätze auf den achten Rang fällt, schafft es auch der Kalkarer „Wisseler See“ nicht in die Top 100 der deutschen Campingplätze.

Dennoch: Der landesweite dritte Platz ist nicht unverdient. So lockt der Kalkarer Campingplatz insbesondere mit seinem See, der mit einer etwa 400 Meter langen, feinsandigen Bucht an das Wiesengelände angrenzt. Für Spiel und Spaß am Nassen sorgen eine Wasserrutsche, Badeinsel und die große Liegewiese. Weiter werden Segelkurse am See angeboten und Boote verliehen. Wer sich doch lieber auf dem Land austoben möchte, der kann das unter anderem auf dem Tennisplatz oder dem Beachvolleyballfeld tun. Auch Billard-, Kicker-, Kegel- und Bowlingfans kommen in Kalkar auf ihre Kosten. Mit dem dortigen Fahrradverleih kann man zusätzlich die angrenzenden Städte Bedburg-Hau und das rechtsrheinische Rees auf zwei Rädern erkunden.

Der 35 Hektar große Campinplatz „Wisseler See“ hat ganzjährig geöffnet und verlangt je nach Schlaf- und Unterkunftsmöglichkeit, Personenanzahl und Haustiere unterschiedliche Preise. So ist es möglich, als Dauercamper einen der 528 Standplätze oder als Urlauber einen der 250 Parzellen von 80 bis 120 Quadratmeter zu buchen. Auch darf einfach nur in einem Zelt gecampt oder eben – etwas luxuriöser – in einem der 22 Mietunterkünfte übernachtet werden.