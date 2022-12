Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen Umsätze auch nach viertem Adventswochenende eher mäßig

Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen hat auch am vierten Adventswochenende eine gemischte Bilanz mit nur mäßigen Umsätzen verzeichnet. „Die Stimmung ist eher mittelmäßig“, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW - Rheinland, Björn Musiol, am Sonntagmittag. Viele Weihnachtsmärkte in den Innenstädten seien zwar voll, es habe aber teils an Kauflaune gemangelt. „Allerdings kommt ja noch eine ganze Woche mit Einkaufsmöglichkeit.“ Möglicherweise habe das die Nachfrage gedämpft.