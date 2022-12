Schüler auf der Stadthallenbühne Papierrosen beenden den bösen Zauber

Am eindrucksvollsten war die Dornenhecke. Wie sich vom linken und rechten Bühnenrand unzählige Hände hereinschlichen, weiter in die Mitte rankten und binnen weniger Sekunden alles zuwucherten. Jeder Jüngling, der es wagte, sich in dieses zuckende Dickicht zu stürzen, wurde sofort verschlungen und ward nicht mehr gesehen. Dass das Grün der Hände nicht (nur) durch das geheimnisvolle Bühnenlicht verursacht wurde, sondern alle Beteiligten quietschgrüne Gummihandschuhe trugen, ging so manchem Betrachter erst nach einer Weile auf.