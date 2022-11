Freitag geht’s los : So wird der Adventsmarkt am Klapheckenhof in Kellen

Meik Schnitger, Meister der Floristik, bietet mit seinem Team viel Schönes an. Foto: SOS Kinderdorf

Kleve Deko, Gestecke, Leckereien und ganz viel vorweihnachtliche Atmosphäre gibt es beim Markt am Klapheckenhof in Kleve-Kellen. Los geht es schon am Freitag.

Auch in diesem Jahr veranstaltet das SOS-Kinderdorf Niederrhein am Klapheckenhof an der Riswicker Straße 117 in Kleve-Kellen die beliebte Adventsausstellung. Am Freitag, 18. November von 14 bis 19 Uhr und am Samstag, 19. November, von 13 bis 18 Uhr werden adventliche Gestecke und weihnachtliche Dekorationen zum Kauf angeboten. Fürs leibliche Wohl gibt es einen Stand mit Kaffee, Waffeln und Glühwein.

„Das Motto unseres Adventsmarkt lautet in diesem Jahr ‚nachhaltig, natürlich und expressiv‘“, sagt Florist-Meister und Ausbilder Meik Schnitger. Schnitger weiter: „Dazu arbeiten wir mit naturbelassenen Materialien wie Walnüssen, Lerchenzweigen, immergrünen Sträuchern und Gehölzen sowie mit allem, was die klassische Weihnachtstanne zu bieten hat.“

Bereichsleiterin Beate Koppers erklärt: „Unsere liebevoll gestalteten Produkte stellen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beruflichen Bildungsangebote selbst her. Häufig wissen die jungen Männer und Frauen gar nicht, welche Fähigkeiten und Talente sie besitzen. Mit den eigenen Händen Schönes zu schaffen motiviert ungemein und gibt Selbstvertrauen in die eigene Stärken.“

Das SOS-Kinderdorf Niederrhein bietet am Klapheckenhof sowie an anderen Standorten in Kleve und der Wallfahrtsstadt Kevelaer verschiedene Bildungsangebote und Lehrgänge an, die junge Erwachsene auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen. Ob Floristik, Verkauf, Grünbereich, berufliche Reha oder spezielle Angebote für Väter und Mütter – die Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder sind breit gefächert, um möglichst viele Teilnehmende mit ihren jeweiligen individuellen Stärken zu fördern. Das handwerkliche Arbeiten mit ganz unterschiedlichen Farben, Formen und Materialien ist eine Methode der Aktivierung der eigenen Fähigkeiten.

(RP)