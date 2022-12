Haushalt Kalkar Ein Minus von 2,7 Millionen Euro ist auszugleichen

Ein Vorteil des verschobenen Termins: Zur Veranschlagung der Kreisumlage gab es gute Nachrichten. Im Vergleich zu den ersten Meldungen wurden die Hebesätze nochmal reduziert. Das COVID-19-Isolierungsgesetzes helfe, und auch die Belastungen durch den Ukraine-Krieg sollen isoliert dargestellt werden können. Wie genau, das stehe allerdings noch nicht fest. Die Probleme, mit denen die Kommunn umgehen müssen, sind die Flüchtlingskrise, die Inflation, Baukostensteigerungen, Lieferkettenprobleme und Materialverknappung, Energiemangellage, Tariferhöhungen und die Entlastungspakete von Bund und Land, die sich deutlich auf den Haushaltsplan auswirkten.

„Bei aller gebotenen Vorsicht und kritischen Sicht auf die Zukunft muss man allerdings auch mal die positive Entwicklung der Stadt Kalkar in den letzten Jahren würdigen. Trotz der oftmals schlechten Prognosen wurden viele richtungsweisende Grundsteine gelegt, wichtige Maßnahmen begonnen oder bereits abgeschlossen und zugleich sind Rechnungsergebnisse besser ausgefallen“, stellte Paeßens fest. Seit 2016 gebe es zum Beispiel kein negatives Jahresergebnis mehr. Die Ausgleichsrücklage weise wieder einen soliden Grundsockel von rund sechs Millionen Euro auf, nachdem sie vorher komplett aufgezehrt war. „Die Gewerbesteuer kann in den letzten Jahren für Kalkarer Verhält-nisse sehr hohe Ergebnisse vorweisen. Auch in 2022 zeichnet sich ein Ergebnis ab, welches erneut in Höhe von rund sieben Millionen Euro liegen wird.“