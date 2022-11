Anträge zur Briefwahl : Erste Zahlen zur Wahlbeteiligung im Kreis Kleve sind da

Kreis Kleve Mit Spannung waren die ersten Zahlen zur Briefwahl erwartet worden. Die hat der Kreis Kleve nun veröffentlicht. Wie sie im Verhältnis zu den vergangenen Wahlen aussehen.

Was sagt uns das? Bei der Kommunalwahl 2020 lag der Anteil 17 Tage vor dem Wahltermin rund eineinhalb Prozentpunkte höher (15,94 Prozent). Damals gab es aber auch eine Bürgermeisterwahl, Ratswahl, Kreistagswahl, Landratswahl und Integrationsratswahl. Bei der Landratswahl gab es damals am Ende eine Wahlbeteiligung von 51,52 Prozent.

Bei der aktuellen Kommunalwahl ist der Anteil der vorliegenden Briefwahlanträge in den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich. So haben in Weeze bislang 9,52 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt; in Bedburg-Hau liegt der Anteil bei 19,60 Prozent – und damit mehr als doppelt so hoch.