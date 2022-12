Kokain in Hamburg übergeben Zoll nimmt mutmaßlichen Drogenkurier in Moers fest

Ein 44-Jähriger, der eine Sendung von etwa 20 Kilogramm Kokain nach Hamburg transportiert haben soll, ist in Moers festgenommen worden. Er sei mit einem Kurierfahrzeug in Nordrhein-Westfalen gestartet und habe die Waren in der Hansestadt übergeben, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Freitag mit. Aufgrund von Erkenntnissen der australischen Bundespolizei bestehe der Verdacht, dass diese Lieferung anschließend über den Hamburger Hafen nach Australien geschmuggelt werden sollte.