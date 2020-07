Kreis Kleve : Keine weitere Corona-Infektion im Kreis Kleve

Kreis Kleve Die Zahl der mit dem Sars-CoV-2 infizierten Personen ist nicht gestiegen. Im Kreis Kleve haben sich bislang 835 Personen mit dem Virus infiziert.

Dem Kreisgesundheitsamt liegen (Stand 26. Juli, 14 Uhr) wie am Samstag 835 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen vor. Von den 835 Indexfällen sind 48 in Bedburg-Hau, 106 in Emmerich am Rhein, 110 in Geldern, 96 in Goch, 32 in Issum, 30 in Kalkar, 41 in Kerken, 63 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 117 in Kleve, 12 in Kranenburg, 55 in Rees, 16 in Rheurdt, 69 in Straelen, 8 in Uedem, 14 in Wachtendonk und 18 in Weeze.