Kunst-Schenkung : Ziemlich kleine Bank für Museumspark Goch

Künstler Wolfgang Hahne und Sammlerin Felicitas Noeske mit Hahnes Basaltstein-Bank, die die Hamburger Sammlerin dem Museum nun überlassen hat. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Eine Sammlerin hat eine Basaltstein-Bank des Künstlers Wolfgang Hahn geschenkt. Der war einst Schüler in Goch und freut sich, dass eine seiner Arbeiten jetzt den Park des Museums bereichert.

Diese Schenkung erfreut das Museum Goch: Felicitas Noeske, eine Sammlerin aus Hamburg, hat dem Museum eine Bank des KünstIers Wolfgang Hahn überlassen. Sie gehörte ihrer Mutter, deren Haushalt sie nun auflösen musste, und sollte einen passenden Ehrenplatz bekommen. Dank der Sammlung von Hiltrud Neumann, die das Museum Goch bereits vor einigen Jahren erhielt, besteht bereits eine Verbindung zu Wolfgang Hahn, und die „Bank B“ ist eine passende Ergänzung. Zumal sie das Haus vor keine Platz-Probleme stellt, denn die Arbeit kann draußen im Park untergebracht werden. „Der war früher ja ohnehin als Skulpturengarten geplant. Da muss man nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird, denn der Garten wird ja auch für verschiedene Veranstaltungen genutzt“, sagt Steffen Fischer, Stellvertreter von Museumsdirektor Stefan Mann.

„Ich kenne Wolfgang Hahn schon ganz lange, wir haben zeitweise beim selben Professor studiert“, erklärt die Hamburgerin, die allerdings Lehrerin wurde, nicht Künstlerin. Wenn sie ihn früher besuchte, habe sie öfter mal „etwas Kleines, das in die Handtasche passte“, mitgebracht. Ganz so einfach war es jetzt nicht, obwohl die „Bank B“ auch nicht gerade groß ist. Gefertigt aus Basalt-Lava aus der Eifel, ist sie äußerlich zwar widerstandsfähig, dabei aber eher von zierlichen Maßen: „Alleine kann man sehr gut darauf sitzen, zu zweit ist es etwas eng“, schmunzelt Felicitas Noeske. Sie ist sehr geradlinig gebaut, ohne jeden Schnörkel, und passt sich ihrer Umgebung an. Unter einen Apfelbaum (den es im Museumspark durchaus gibt), würde sie gut passen, meint Fischer, tatsächlich steht sie aber nahe des Niersufers unter den Zweigen zweier alter Bäume. Eine Eiche und ein Ahorn werfen je nach Sonnenstand Schatten auf das Objekt mit der groben Oberfläche, das dadurch mal verlockend glitzert, manchmal auch kaum zu sehen ist.

„Als wir die Bank aufstellten, hatten wir gerade die Kinder der Kita nebenan zu Gast. Die dürfen öfter mal in unserem Park spielen, weil bei ihnen ja umgebaut wird und sie deshalb nicht so viel Freiraum habe“, erzählt Fischer. Natürlich sei die Sitzgelegenheit gleich gekapert worden, und das sei auch in Ordnung so. Gebrauchskunst im besten Wortsinn eben. Da der Park zumindest tagsüber öffentlich zugänglich ist, spricht nichts dagegen, mal vorbei zu schauen, auch wenn einem gerade nicht der Sinn nach „Museum“ steht.