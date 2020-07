Fußball : Fatlum Zaskoku wechselt nicht zur SV Hönnepel-Niedermörmter

Kalkar Die Hoffnungen des Landesligisten, den Spieler des SV Straelen verpflichtet zu können, haben sich zerschlagen. 18 Akteure sind am Sonntag beim Trainingsauftakt dabei. Das erste Testspiel findet am kommenden Sonntag auf eigener Anlage gegen die A-Junioren des FV Duisburg statt.

Auf das Personal von Sven Schützek wartet ein anstrengendes Programm. Denn der Landesligist wird in der Vorbereitung fast täglich trainieren. „Wir müssen nach dieser langen Pause auch eine Menge tun“, sagte Schützek. Zumal in vier Wochen schon das erste Pflichtspiel für die SV Hö.-Nie. ansteht. Beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Rindern geht es am Sonntag, 23. August, 15 Uhr, in der letzten Pokalrunde auf Kreisebene um den Einzug in den Wettbewerb auf Verbandsebene. „Wir wollen unbedingt in den Niederrheinpokal. Das ist das Ziel, auf das wir jetzt hinarbeiten“, so der Coach.