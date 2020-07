Volkshochschule Kleve : Umräum-Aktion im VHS-Haus

Kleve Das neue Semester wird mit Blick auf die Corona-Bedingungen in Kleve bereits vorbereitet. Durch Zuschüsse vom Bund können die Kursleiter unterstützt werden.

(RP) Zur Vorbereitung auf das neue Semester ist die Volkshochschule Kleve – Wilhelm Frede derzeit sehr aktiv. Tische und Stühle werden transportiert und die Unterrichtsräume werden so hergerichtet, dass nach den Sommerferien ein geregelter Unterricht nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung wieder weitgehend möglich ist. Abstandsregeln spielen dabei eine wichtige Rolle, denn die Gesundheit von Teilnehmenden und Kursleitenden steht im Vordergrund und die VHS will allen weiterhin ein sicheres Umfeld bieten.

Die Corona-Pandemie hat auch viele der auf Honorarbasis tätigen Lehrkräfte der Volkshochschule Kleve hart getroffen. Wie in zahlreichen anderen Berufen fielen auch für sie von heute auf morgen praktisch alle Einnahmen weg. Besonders hart traf es dabei die Lehrkräfte in den Deutschkursen nach den Vorgaben des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), weil in diesen Integrationskursen nicht nur – wie ansonsten üblich – einmal wöchentlich zwei Stunden, sondern bis zu 20 Wochenstunden unterrichtet werden.