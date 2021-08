Wirtschaft am Niederrhein : Messe Kalkar bereitet Messe „Shipping & Logistics“ vor

Kalkar Eine Messe nur für Fachleute, aber die einzige ihrer Art in Deutschland: Branchenvertreter der Binnenschifffahrt sind im September unter sich, wenn es um den Verkehr auf dem Rhein geht.

(nik) Die maritime Branche hat diesen Termin sicherlich im Kalender stehen: Am 21. und 22. September findet einmal mehr Deutschlands einzige Messe für die Binnenschifffahrt statt, und zwar im Messezentrum Kalkar. Die „Shipping Technics Logistics 2021“ ist eine Fachmesse und markiert für das Unternehmen Wunderland zugleich den Start in die neue Messe-Saison. Corona hat lange Zeit alle großen Veranstaltungen ausfallen lassen, einige Verbrauchermessen stehen auch noch unter Vorbehalt. Die „Shipping“ mit überschaubarer Besucherzahl sollte aber stattfinden dürfen, zumal sie selbst im Corona-Jahr 2020 genehmigt wurde.

Die Messe begrüßt ihre Gäste am Dienstag, 21. September, von 11 bis 19 Uhr und am Mittwoch, 22. September, von 11 bis 17 Uhr. Sicherlich wird auch die diesjährige Ausgabe ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Branche liefern können, meinen die Veranstalter. Die Binnenschifffahrtsmesse vereint alles Wichtige unter einem Dach: die neuesten Produkte, Dienstleistungen und Innovationen sowie grenzüberschreitende Netzwerkmöglichkeiten. Namhafte Motorenhersteller und Zuliefererbetriebe aus Europa sowie Schiffsausstatter stellen in diesem Jahr erneut auf insgesamt rund 9000 Quadratmeter Ausstellungsfläche aus.

Am Abend des ersten Tages wird es wieder das Get Together „DockTober“ im neu renovierten Buffet-Restaurant gegeben - hier lässt sich in entspannter Atmosphäre über aktuelle Themen diskutieren.