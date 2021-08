Ausschuss tagt in Kleve : Neue Kita kostet 2,6 Millionen Euro

Kleve Der Jugendhilfeausschuss (JHA) tagt am Mittwoch, 18. August, im Klever Ratssaal. Es geht um einen neuen Kindergarten und die Kosten dafür.

Dass die Stadt den Neubau einer viergruppigen Kindertageseinrichtung in der Trägerschaft des Anna-Stift unterstützt, ist beschlossen. Jetzt geht es um die Finanzierung der in Kleve dringend benötigten Plätze, die zum Kindergartenjahr 2022/2023 bereit stehen sollen. Auch die Kosten der Maßnahme sind inzwischen kalkuliert, schreibt die Stadt Kleve in der Vorlage für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses: Insgesamt werden an der Richard-van-de-Loo-Straße 73 neue Kita-Plätze geschaffen, davon 20 Plätze für unter dreijährige Kinder. Die Gesamtkosten für den Neubau der Kindertagesstätte soll bei rund 2,6 Millionen Euro liegen, so die Kalkulation.