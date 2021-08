Hochschule Rhein-Waal und Campus Cleve : Ein Roboter für die schwere Arbeit

Patrick Derksen zeigt, wie der Roboter später die Spulen auf die Gitter setzen muss.

Kranenburg In einer Serie stellen wir Unternehmen vor, die Studierenden der Hochschule Rhein-Waal eine berufliche Zukunft bieten. So wie Patrick Derksen, der als Ingenier bei Project in Kranenburg Maschinen entwickelt.