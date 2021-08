Niag und Look : Busfahrpläne in Kleve werden angepasst

Das Busunternehmen Niag ändert zum 18. August Fahrpläne.

KLEVE Im Verkehrsgebiet von Niag und Look kommt am 18. August zu Änderungen. Diese betreffen vor allem die Schüler, von Schulen, die ihre Unterrichtszeiten verändert haben.

Gleich auf mehreren Buslinien der Unternehmen Niag und Look in den Kreisen Wesel und Kleve werden bald die Anschlüsse verändert. Hierzu werden zum 18. August einzelne Abfahrtszeiten von 13 Linien angepasst. Das soll Schülern zugute kommen, deren Schulen die Unterrichtszeiten verändert haben, so die Niag. Fahrgäste können sich fortlaufend zum Beispiel in der Niag-App, in der Fahrplanauskunft auf www.niag-online.de und auf den Fahrplänen an den Bushaltestellen über die Veränderungen informieren, so das Unternehmen.

Die Einzelheiten der Fahrplanumstellungen: Mit Betriebsbeginn am Mittwochmorgen, 18. August, treten mehrere Anpassungen auf diesen Buslinien in Kraft. Im Kreis Kleve ist vor allem das Stadtgebiet Kleve von den Änderungen betroffen. Dort erhält mit dem Wechsel am 18. August die Linie 52 einen komplett überarbeiteten Fahrplan. In enger Abstimmung mit der Stadt Kleve, so die Niag, wird der geänderten Schulsituation Rechnung getragen: Da der Grundschulstandort Griethausen geschlossen ist und die Montessorischule ihren endgültigen Standort an der Spyckstraße bezieht, werden neue Fahrtmöglichkeiten zur Haltestelle Flutstraße für die Schüler der Montessorischule geschaffen.

Der neue Fahrplan der Linie 52 verbindet mit Beginn des neuen Schuljahres dann zu allen relevanten Schulzeiten die Ortsteile Warbeyen, Brienen, Griethausen, Schenkenschanz und Kellen mit der Willibrordschule, der Montessorischule sowie mit dem Förderzentrum Kleve an der Frankenstraße, verspricht die Niag.

„Besonders Schüler aus Brienen und Warbeyen sollten sich über die teils früheren Abfahrtszeiten informieren“, so die Niag. Sie kündigt an, das je nach aktuellem Bedarf die Busfahrpläne am Unteren Niederrhein neuen Anforderungen während des laufenden Jahres angepasst werden. Dies werdee dann in Abstimmung mit den Aufgabenträgern, also den Kreisen und auch einzelnen Städten in der Region, erfolgen, so das Verkehrsunternehmen.

(RP)