Kleve : FDP ist in Sorge um den Reichswald

KLEVE Stephan Haupt (MdL) und Bundestagskandidat Georg Cluse sprachen mit Förstern. Die Trockenheit der vergangenen Jahre, sowie Schädlingsbefall haben deutliche Spuren in den Wäldern hinterlassen, so der Eindruck der Liberalen.

Die Trockenheit der vergangenen Jahre, sowie Schädlingsbefall haben deutliche Spuren in den Wäldern hinterlassen. Die Auswirkungen absterbender Bäume, sowie Neupflanzungen von an die veränderten Klimabedingungen angepasster Baumarten wurde den FDP-Politikern von den Forstfachleuten vor Ort erläutert. Der Wald, so wurde sehr klar, befinde sich inmitten eines Wandels. „Extreme Schädlingsbefälle, Dürren und Stürme der letzten Jahre haben tiefe Spuren hinterlassen. Ich bin aber auch tief beeindruckt, welche vielfältigen Strategien, etwa durch eine stärkere Durchmischung von Baumarten, erprobt werden“, sagte Cluse. Klar sei auch, dass ein gefragter Nutzbaum wie die Fichte unter den jetzigen Bedingungen keine Zukunft mehr in den hiesigen Wäldern habe, wurde den liberalen Waldbesuchern vor Augen geführt. Die Etablierung klimaresistenter Baumarten auch im Reichswald sei daher besonders notwendig. „Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich im Wald immer deutlicher und rasanter. Gleichzeitig wächst durch die Klimaanpassung die Nachfrage nach Holz, wie zum Beispiel durch die Förderung der Holzbauweise“, so Haupt. „Die Bedeutung des Reichswaldes als Natur- und Erholungsraum ist gar nicht zu überschätzen. Allein dadurch das die Stadtwerke Kleve ihr Trinkwasser dort gewinnen, zeigt sich das wir unseren Wald schützen, pflegen und erhalten müssen“, sagt Cluse.