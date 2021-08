Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Kevelaerer SV startet selbstbewusst in die neue Saison

KSV-Coach Patrick Znak ist optimistisch. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kevelaer In der Kreisliga A hat das Team gute Chancen, um den Aufstieg mitzuspielen. Die Mischung aus älteren und jüngeren Akteuren soll der Erfolgsgarant sein.

Einen erneuten Anlauf in Richtung Spitzenplatz in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern, Gruppe eins, unternimmt der Kevelaerer SV. Nach Startschwierigkeiten in der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 fand das Team von Trainer Patrick Znak immer besser seinen Rhythmus und lag zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Rang zwei. Und in diese Tabellenregionen will der KSV nun wieder vorstoßen.

„So lange wie möglich oben mitspielen, ist unser Ziel und unser Anspruch“, so Znak. Und der KSV geht zu Recht selbstbewusst die neue Spielzeit an. Denn das Team verfügt über viele talentierte, junge Spieler aus den eigenen Reihen. Hier macht sich die gute und erfolgreiche Jugendarbeit der vergangenen Jahre bemerkbar. Und auch zur kommenden Saison sind wieder drei A-Jugendliche zum Kader der ersten Mannschaft gestoßen. Doch zeigte sich in der vergangenen Spielzeit auch, dass die Talente hin und wieder eine ordnende Hand auf dem Platz benötigen. Nicht zuletzt deshalb wurden mit Martin Sekela und Björn Schaap zwei gestandene Defensivkräfte zum KSV geholt.

Und auch Patrik Znak selbst wird nicht nur an der Seitenlinie Verantwortung tragen. „Geplant ist, dass ich auch aktiv als Spieler im defensiven Mittelfeld meinen Beitrag für die Mannschaft leisten werde. Es ist an uns Routiniers, die jüngeren Spieler auf dem Platz zu führen und ihnen den nötigen Rückhalt zu geben.“ Er sieht das Team in der Breite besser aufgestellt als in der Vorsaison. Allerdings müsse es eine deutliche Verbesserung in der Chancenverwertung geben. Da habe man zu viele gute Möglichkeiten leichtfertig liegen lassen. Hier ist nun die gesamte Mannschaft gefordert, um Abhilfe zu schaffen und damit auch ein erfolgreicheres Offensivspiel zu kreieren.

Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist der Coach zufrieden, diese Einschätzung mache er nicht allein von Ergebnissen aus Vorbereitungsspielen abhängig, sondern von der Entwicklung der Mannschaft auf dem Platz. „Wir sind ein ambitioniertes Team und wollen uns ambitionierten Gegnern stellen“, begründet der Coach die Tatsache, das bisher nur gegen klassenhöhere Teams getestet wurde.