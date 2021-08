Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : BV Sturm Wissel strebt Platz in den Top Fünf an

BV Sturm Wissel strebt Platz in den Top Fünf an

Kalkar Die Mannschaft kann den Saisonstart kaum noch abwarten. Top-Torjäger Maximilian Janssen wird aber nicht mehr dabei sein. Die Lücke müsse nun „gemeinschaftlich geschlossen werden“, sagt Trainer Marco Schacht.

Nach einer enttäuschen Spielzeit 2019/20, in der nur die Annullierung der Saison die Mannschaft vor dem Abstieg rettete, zeigte sich der BV Sturm Wissel in den bis zum Abbruch ausgetragenen acht Partien der vergangenen Spielzeit stark verbessert. Immerhin standen beim Team von Trainer Marco Schacht vier Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage zu Buche. Platz drei mit 14 Punkten waren eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Ausbeute.

Als Saisonziel formuliert Schacht das Erreichen von Platz fünf in der Qualifikationsphase. „Damit hätten wir früh die Klasse gesichert und könnten etwas entspannter in den Rest der Saison gehen.“ Allerdings bedeute dies auch, dass die Mannschaft von der ersten Partie an mit vollem Einsatz über 90 Minuten agieren müsse.

In der Breite sei der Kader für die kommenden Spielzeit entsprechend gut aufgestellt. Auch die A-Jugendlichen, die in der Vorsaison zum Kader gestoßen waren, hätten einen guten Entwicklungsschritt nach vorne gemacht. Und das erhoffe sich Schacht auch wieder in dieser Spielzeit. Denn erneut stoßen vier Nachwuchstalente zu den Senioren. „Besonders freuen wir uns natürlich auf das Derby mit dem SV Grieth. Hier haben wir aus dem letzten Jahr noch Wiedergutmachung zu leisten.“ Sollte es Sturm Wissel gelingen, den Weggang von Maximilian Janssen in der Offensive zu kompensieren, dürfte der angestrebte Tabellenplatz nicht unrealistisch sein.