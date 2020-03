Mitarbeiter vereidigt : Elf Polizeimeister verstärken die Klever Inspektion

Kleve Elf Polizeimeisterinnen und Polizeimeister traten jetzt ihren Dienst bei der Bundespolizei in Kleve an.

Die Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Kleve, mit Sitz an der Emmericher Straße, erstreckt sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen auf die Landkreise Borken, Kleve, Viersen und Wesel in den Regierungsbezirken Münster und Düsseldorf. Zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im grenz- und bahnpolizeilichen Aufgabenbereich wurde der Inspektion das Bundespolizeirevier Kempen zugeordnet. Nicht ständig besetzte Diensträume der Inspektion befinden sich am Flughafen Niederrhein Airport Weeze sowie in Gronau. Zuständig ist Klever Inspektion für 282 Kilometer Binnengrenze zu den Niederlanden mit 100 befahrbaren Grenzwegen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie fünf Bundesautobahnen) und der internationalen Wasserstraße Rhein.