Zwei Schulen schließen : Zweiter Corona-Patient im Kreis Kleve

Die Kindertagesstätte Arche Noah in Kellen ist bis Freitag, 13. März, geschlossen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Ein zweiter Fall einer Coronavirus-Infektion wurde nachgewiesen. Auch hierbei handelt es sich um eine Person aus Kleve. Beide Infizierten befanden sich auf derselben Auslandsreise. Zwei Schulen schließen vorübergehend.

Von Anja Settnik und Marc Cattelaens

Eine weitere Person aus Kleve hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Kreis Kleve bekannt. Damit gibt es kreisweit zwei Patienten (Stand Mittwoch), bei denen eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen wurde. Beide infizierten Personen befanden sich auf derselben Auslandsreise, so der Kreis Kleve.

Die zweite betroffene Person zeigt wie die erste geringe Symptome auf und befindet sich seit Dienstag in häuslicher Isolation. Diese Quarantäne betrifft auch weitere Familienmitglieder. Derzeit ermittelt das Kreisgesundheitsamt die Personen, die mit beiden Erkrankten in Kontakt gekommen sind.

Nele ist eines von 90 Kindern der Kindertagesstätte Arche Noah in Kellen, die in diesen Tagen zu Hause bleiben müssen. Foto: Anja Settnik

Info Wichtige Informationen zum Coronavirus Hinweise Auf der Internetseite des Kreises Kleve (www.kreis-kleve.de), auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung (www.coronavirus.nrw/) und auf der Seite des Patientenservices (www.116117.de) finden sich Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Coronavirus sowie eine Handlungsempfehlung für möglicherweise infizierte Personen.

Anfragen unserer Redaktion dazu, welches Geschlecht die Betroffenen haben, welchen Alters sie sind, in welcher Urlaubsregion sie sich aufgehalten haben, wollte Kreis-Sprecherin Ruth Keuken mit Verweis auf den Daten- und Persönlichkeitsschutz nicht beantworten. Aus gut unterrichteten Kreisen heißt es, dass sich die Betroffenen im Skiurlaub mit dem Coronavirus angesteckt haben. Beide hatten sich im Fieberzelt am St.-Antonius-Hospital in Kleve testen lassen. Zumindest einer der beiden soll ein Mann sein.

Sorgen machen sich die Eltern der Kinder, die vermutlich für einige Stunden Kontakt zum Kind des erkrankten Mannes hatten. Sie hoffen, dass weder das Kind, das jetzt mit seinen Eltern in Quarantäne ist, erkrankt, noch – natürlich – das eigene Kind. Die vierjährige Nele zum Beispiel geht seit Mittwoch nicht mehr in den Kindergarten in Kellen. Am Dienstag war sie noch dort, musste dann aber abgeholt werden. Auf dringende Empfehlung der Kreisverwaltung beschloss in der Mittagszeit die Pfarrei St. Willibrord, die katholische Kindergärten in Kellen und Griethausen betreibt, die Kita „Arche Noah“ vorerst zu schließen.

Seitdem ist Nele wie rund 90 weitere Kinder der Einrichtung mit ihren Eltern zu Hause. Nicht in Quarantäne, sie dürfen nur nicht in den Kindergarten. „Unsere vierjährige Tochter versteht das noch nicht so richtig. Klar, sie hat vom Virus gehört, aber für sie haben wir einfach unerwartet Urlaub“, erzählt Neles Mutter Verena Urban-Nicolussi. Ihr Arbeitgeber ermöglicht ihr generell, im Home-Office zu arbeiten, und das tut sie nun natürlich. Auch der Vater ist zu Hause. „Erst einmal gilt die Regelung ja nur bis Freitag, das ist kein großes Problem, auch wenn ich keine Gelegenheit hatte, Vorräte anzulegen“, sagt die Kleverin. Zu essen gibt es nun Pasta, Fischstäbchen und (noch frischen) Spargel. Aus dem Haus gehen will sie erst einmal nicht – aus Verantwortungsgefühl. „Was, wenn das Kind mit dem Virus infiziert ist? Dann könnte unseres angesteckt sein und wir ebenso. Zumal wir die Kleine ja auch immer in die Kita bringen – ich liefere sie morgens ab, mein Mann holt sie heim. Sicherheitshalber bleiben wir jetzt im Haus und warten ab, bis die Entwarnung vom Gesundheitsamt kommt.“

Der Kindergarten Arche Noah bliebt erst einmal bis zum 13. März geschlossen. Hintergrund ist eine entsprechende dringende Empfehlung des Kreises Kleve vom 10. März. Demnach ist bei einem Angehörigen eines Kindes, das den Kindergarten besucht, der neuartige Coronavirus ,Covid-19’ festgestellt worden“, so die Bischöfliche Pressestelle/Region Niederrhein. Inzwischen haben auch erste Klever Schulen beschlossen, sicherheitshalber am Donnerstag keinen Unterricht stattfinden zu lassen. Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve wird geschlossen bleiben. Direktor Timo Bleisteiner erklärt den Eltern und Schülern, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, weil man auf das Ergebnis eines Tests warte. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich ein Kind mit dem Virus infiziert habe. Die Grundschule in Rindern wird am Donnerstag ebenfalls nicht öffnen. In einem Schreiben an die Erziehungsberechtigten und Eltern beider Schulen teilte der Kreis Kleve mit: „Ihre Einrichtung wurde am 9.3.2020 von dem Kind eines Patienten mit Nachweis von Coronavirus besucht. Das Kind selber ist bisher nicht erkrankt. Wir haben dem Träger aus Vorsorgegründen empfohlen, die Einrichtung zunächst am 12.3.2020 und möglicherweise für einige weitere Tage zu schließen, damit weitere Ermittlungen erfolgen können.“ Das Ergebnis des Tests soll am Donnerstag, 12. März, vorliegen.