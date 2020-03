Fußball : Viktoria Goch siegt erneut – Levon Kürkciyan kommt

Goch Der Bezirksligist gewinnt das Nachholspiel gegen den TSV Weeze mit 1:0. Der Stürmer des 1. FC Kleve sagt endgültig für die kommende Saison zu.

Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch hat seine positive Serie am Mittwochabend fortgesetzt und sich mit einem 1:0 (1:0)-Heimsieg in der Nachholpartie gegen den TSV Weeze für die 0:1-Niederlage in der Hinrunde revanchiert. Zudem ist die Viktoria beim Versuch, für die nächste Saison ein Team auf die Beine zu stellen, das oben mitmischen kann, einen Schritt weiter gekommen. Der Wechsel von Levon Kürkciyan ist perfekt. Die Offensivkraft des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve unterschrieb einen Vertrag in Goch. Das teilte Viktoria-Trainer Daniel Beine mit.