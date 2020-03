Hier kann man hingehen : Reichlich Kunst am Wochenende

Volker Weininger steht am Samstag mit seinem Programm „Der Sitzungspräsident – Solo!“ beim Kleinkunstverein cinque auf der Bühne. Foto: Schauplatz gmbH

Das Coronavirus breitet sich aus. Aus dem Grund sind Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern abgesagt. Doch gibt es auch Termine, die stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Veranstaltungen, die nicht abgesagt sind, im Überblick:

Bedburg-Hau Im Museum Schloss Moyland findet wie geplant die Ausstellungseröffnung zu „Friederike Hinz – Sehfelder“ (mitsamt Kindereröffnung) am Samstag, 14. März, ab 17.45 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die Künstlerin befasst sich bereits seit mehr als vier Jahrzehnten mit dem vielschichtigen Motiv des Hasen. Mal knüpft sie künstlerische Fragestellungen an das Thema an, mal behandelt sie in ihren Malereien, Grafiken und Objekten Probleme der Wahrnehmung oder Fragen nach dem Umgang mit der Natur.

Kalkar-Wissel Im Stiftsmuseum Wissel wird die Foto-Ausstellung „Mensch-Natur-Strukturen“ von Franz Gruitrooy eröffnet. Am Sonntag, 15. März, 15 Uhr werden die Werke des Fotografen präsentiert, der in Kleve geboren wurde und 40 Jahre in Schleswig-Holstein lebte.

Kalkar Unter dem Titel „Brückenschlag: Ludwig van Beethoven und Thomas Mann“ startet die Reihe der Kalkarer Rathaus Konzerte am Sonntag, 15. März. Hörgenuss und Literatur werden hier vereint. Das Konzertprogramm beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Kleve Der Workshop mit dem Titel „Voice liberation“ wird am Wochenende beim Theater im Fluss (Samstag, 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 10 bis 16 Uhr) angeboten. Er ist für alle Jugendlichen ab 16 Jahren und Erwachsen geeignet und findet in Kleve, Ackerstraße 50-56, statt Der Preis beträgt nach Selbsteinschätzung 130 bis 180 Euro. Schüler und Studierende wie auch ALG II Bezieher zahlen 70 bis 80 Euro. Anmeldungen sind möglich per Telefon (02821 979379) oder E-Mail an Lutz Pickardt (mail@lutz-pickardt.de).

Kleve-Rindern In der Culucu-Bar, Rindern, Hohe Straße 123, gastiert wie geplant am Freitag, 13. März, die Band „De Baron“ (Einlass 20 Uhr, Konzertbeginn 21 Uhr). Einen Tag später wird am Samstag, 14. März, die „U 2 Tribute Band“ ab 21 Uhr auf der Bühne stehen. Einlass ist um 20 Uhr. Die Klangfabrik präsentiert den Auftritt. Tickets gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse. Klangfabrik-Mitglieder, Menschen mit Behinderung, Schüler und Studenten bezahlen nur die Hälfte.

Kleve Michael Raeder tritt mit Liedern aus seinem neuen Album „Feuervögel“ im Café Samocca auf. Viele hundert Konzerte bundesweit hat er bereits gegeben – jetzt singt und spielt Michael Raeder im Café Samocca. Am Freitag, 13. März, ab 18 Uhr, ist Raeder an der Hagschen Straße 71 zu Gast. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02821 7113931 ist allerdings möglich.

Kleve Das Studium Generale an der Hochschule Rhein-Waal wird auch im Sommersemester 2020 einige Veranstaltungen anbieten. Mit der Vortragsreihe „Wie bleiben wir gesund im Arbeitsalltag? Die Möglichkeiten und Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in Theorie und Praxis“ beginnt die Serie. Die Vortrag findet am 17. März, ab 19 Uhr, auf dem Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal, Marie-Curie-Straße 1, Hörsaalzentrum, Erdgeschoss, Raum 01 EG 005 (Hörsaal 01) statt.

Kleve Zum Taizégottesdienst wird für den 15. März in die Klever Christus-König eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in der Christus-König-Kirche in Kleve. Begleitet wird die Messe von einem Projektchor.

Kleve Volker Weininger – „Der Sitzungspräsident“ – gastiert am Samstag beim Kleinkunstverein Cinque in der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule Kleve, Ackerstraße 80, Telefon 02821 24161. Karten sind noch vorhanden. Volker Weininger hat mehrere preisgekrönte Kabarettprogramme auf die Bühne gebracht. Außerdem ist er als Autor tätig und schreibt unter anderem für die Kölner Stunksitzung.



Kevelaer „Jazz im Apfel“ heißt es am Donnerstag, 12. März, im Hotel „Goldener Apfel“. Der Eintritt ist frei, eine „Hutspende“ wird von den Musikern gerne genommen. Beginn ist um 20 Uhr, es spielt wieder die Scala Jazz Band & Friends.

Kevelaer Magisch wird es mit dem Zauberer Tobias Velmer am Freitag, 13. März, ab 19.30 Uhr im Hotel „Goldener Löwe“, Amsterdamer Straße 13. Karten kosten zwölf Euro an der Abendkasse.

Kevelaer Der Musik der Band „Element of Crime“ widmet sich die Gelderner Formation „Kriminelle Elemente“. Sie gastiert am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr im Hotel „Goldener Löwe“. Tickets für zehn Euro gibt es per Reservierung an info@wirksam-ev.de. An der Abendkasse beträgt der Preis zwölf Euro.

Kevelaer Der Abend mit Anka Zink im „Kabarett unterm Dach“ findet wie geplant am Montag, 16. März, ab 20 Uhr statt. „Das Ende der Bescheidenheit“ lautet das Programm, mit dem die Kabarettistin in der Öffentlichen Begegnungsstätte in der Marienstadt gastiert.

Straelen Das Vibraphon steht im Mittelpunkt beim Konzert des Milt Jackson Projects (MJP). Matthias Strucken bedient die Schlägel mit hoher Virtuosität. Gemeinsam mit Martin Sasse (Piano), Matthias Nowak (Kontrabass) und Mathias Kornmaier (Schlagzeug) gastiert er auf Einladung des Kulturrings Straelen am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) im Hotel „Straelener Hof“, Annastraße 68. Musikalisch legt das MJP den Schwerpunkt auf die Musik, die Milt Jackson in den 70ern bis 90ern mit Künstlern wie Oscar Peterson und Monty Alexander gespielt hat. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro beim Kulturring Straelen (Telefon 02834 702310 oder -311), beim Bürgerservice im Rathaus und im Hotel „Straelener Hof“.