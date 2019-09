Propsteikirche : „Faust“-Film mit Musik von der Albiez-Orgel

Für die Besucher des Abschlusskonzerts der „Klingenden Altstadt“ in der Kempener Propsteikirche war der „Faust“-Film mit Orgelmusik ein besonderes Erlebnis. Foto: Norbert Prümen

Kempen Christian Gössel bot zum Abschluss der „Klingenden Altstadt“ außergewöhnliche Orgelimprovisationen zum Stummfilm.

Für den bemerkenswerten Abschluss der „Klingenden Altstadt“ zum Kempener Stadtjubiläum hatte man sich einen cineastischen Leckerbissen aufbewahrt. In der Kempener Propsteikirche war „Faust“ zu sehen, ein Stummfilm-Klassiker aus dem Jahre 1926. Und wie im alten Kintopp üblich, gab es dazu Live-Musik.

Für die Musik bei der Uraufführung im Ufa-Palast am Zoo sorgte Werner Richard Heymann. Dabei verwendete er Motive von Richard Wagner und Richard Strauss. Es wurde nach Noten gespielt. Es spielte das UFA-Orchester, dirigiert von Artur Guttmann.

Natürlich ist die Albiez-Orgel der Propsteikirche nicht als Kino-Orgel konzipiert. Aber sie verfügt über sehr differenzierte Register, so dass sie sich zur akustischen Untermalung eines Films bestens eignet. Ein Risiko brauchte man nicht einzugehen. Dass Christian Gössel, hauptamtlicher Organist der Propsteikirche, sich aufs Improvisieren versteht und Filme ohne Noten musikalisch begleiten kann, hat er schon früher unter Beweis gestellt. So lieferte er 2017 in einem Orgelkonzert eine beeindruckende Filmmusik zu „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“.