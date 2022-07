Schlagerstars in Dormagen: City-Beach-Finale mit Live-Musik​

Dormagen Die Schlager-Stars Ben Luca und Julia Lindholm sind die Top-Stars am letzten Veranstaltungs-Wochenende des City-Beach in Dormagen.

(NGZ) Mit der dritten Ferienwoche neigt sich auch der City-Beach dem Ende entgegen. Insgesamt acht Tage lang hat die Strandoase dann Spielspaß, Musik, Erholung und Urlaubsatmosphäre in die Innenstadt gebracht. „Wir sind einfach glücklich über die vielen Besucher bei allen Veranstaltungen, das durchweg positive Feedback und darüber, dass die Dormagener den CityBeach so sehr genossen haben“, zieht Thomas Anno, Veranstaltungsmanager der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD), ein erstes Fazit.

Am kommenden Wochenende soll der Sommer noch einmal gefeiert werden. Zwei Konzert-Highlights stehen an. Zur Beach-Party am Freitag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr, hat sich die Coverband „Querfeldbeat“ mit Rock, Pop, Schlager, Disco und Deutschrock aus den letzten drei Jahrzehnten angekündigt. Den Schlusspunkt am City-Beach setzt die große Schlagernacht mit Unterstützung des Chempark am Samstag, 16. Juli.