Kalkar aktiv : Schatzsucher beenden Kalkars Sandstadt-Wochen

Kalkar Nach fünf Wochen muss der Strand auf dem Kalkarer Marktplatz wieder verschwinden, Kinder durften buddeln, Erwachsene genießen. Gute Stimmung zum Abschluss.

(nik) Mit einem Wochenende voller Musik und leckerer Paella aus Peter Kerstens „Food Fire Fighter“ ging die „Sandstadt 2022“ in Kalkar zu Ende. Wie schon in den vergangenen Jahren konnten sich Bürger und Besucher der Stadt fünf Wochen lang an Strandatmosphäre im Herzen Kalkars erfreuen. Zusätzlich zu den gemütlichen Bänken und kleinen Rasenflächen wurden einmal mehr große Sandmengen auf einem Teil des Marktplatzes aufgebracht. Liegestühle für die Großen, reichlich Gelegenheit zum Buddeln für die Kleinen.

Die Vorsitzende von „Kalkar aktiv“, Alexandra Bottenbruch, und Beistzer und Event-Profi und Steffen Bettray sind zufrieden mit der Sandstadt 2022. „Anfangs hatten wir zwar Stress, weil der eigentlich gebuchte Gastronom ausfiel, aber mit der Tiki-Bar aus Xanten haben wir einen guten Ersatz gefunden“, berichtet Bettray. Auch ein Musik-Duo versetzte die Veranstalter krankheitsbedingt, „aber weil wir gut netzwerken, ist es uns auch in diesem Fall gelungen, jemand anderen anzuheuern“, ergänzt Bottenbruch. An den Wochenenden gab es jeweils Specials wie zum Beispiel Peter Kerstens „Food Fire Fighters“. In seinem umgebauten alten Feuerwehrfahrzeug bereitete er mediterrane Paella zu, wer sich allerdings lieber mit Pommes oder Döner aus einem nahen Imbiss in den Sand fallen ließ, war ebenso willkommen.