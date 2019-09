Mitsingkonzert in Kempen : „Die Menschen singen einfach gerne“

Kempen Chorleiterin Rita Wermes und Pianist Wolfgang Thier aus Kempen veranstalten regelmäßig Mitsingkonzerte. Wie fühlt sich das an, mit 150 fremden Menschen zu singen? Unsere Autorin hat es getestet.

Was tue ich hier? Singe ich wirklich gerade lautstark „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen? Westernhagen! Dessen Musik mochte ich noch nie. Okay, außer vielleicht „Wieder hier“, weil es da mal so eine Situation in meinem Leben gab, wo das wirklich gut passte. Aber Freiheit? Eigentlich nicht mein Lied. Trotzdem singe ich es gerade und wundere mich, wie textsicher ich bin. Bevor ich aber über das viele unnütze Wissen in meinem Kopf nachdenken kann, spielt Pianist Wolfgang Thier schon das Intro des nächsten Stücks, und Rita Wermes setzt zum Gesang an. Es ist Elton Johns „Can you feel the love tonight“. Eine gute Gelegenheit, sich ein Getränk zu holen und den anderen beim Singen zuzuhören.