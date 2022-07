Musik in Monheim : Altstadt-Sommer geht weiter

Monheim Die Band HB&The Random Players gibt ein Open Air-Konzert. Es beginnt am Samstag um 21 Uhr am Spielmann. Der Eintritt ist frei.

HB Hövelmann ist seit vielen Jahren Republik-Reisender in Sachen Rock-n-Roll-Gitarre und handgemachte Musik. Mit vielen unterschiedlichen Bands und Besetzungen trat und tritt er auf. Als Sideman oder Solist, aber am liebsten mit seinem Trio, den Random Players. Getreu ihrem Motto „If Rock-n-Roll is not enough...“ huldigt die Band dieser nie aussterbenden Musikrichtung. HB Hövelmann spielt Gitarre, singt und moderiert. Henrik Herzmann steht an der Bassgitarre und singt. Tobias Sauter bedient das Schlagzeug.