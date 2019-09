Schützenfest in Grefrath : Laurentius: Markus Altmann ist der neue Schützenkönig

Mit dem 131. Schuß stand Markus Altmann als Schützenkönig fest. Er wählte zu seinen Ministern Sebastian Wulf (links) und Stefan Schulz. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Der Vogel fiel mit dem 131. Schuss. Minister sind Stefan Schulz und Sebastian Wulf. Das nächste Schützenfest findet im August kommenden Jahres statt.

Der Königsvogel fiel am Samstagabend um 18.20 Uhr auf dem Drießenhof im Rütersend. Der neue Schützenkönig der St. Laurentius-Schützengesellschaft Vinkrath heißt Markus Altmann. Er holte den Königsvogel mit dem 131. Schuss von der Stange. Der 42-Jährige marschiert bei den Preußen mit, ebenso wie seine beiden Minister Stefan Schulz (42) und Sebastian Wulf (41). Schützenfest wird in Vinkrath alle drei Jahre gefeiert – im August nächsten Jahres ist es endlich wieder so weit.

Die Schützen waren bei tollem Spätsommerwetter in allerbester Laune – aber nicht nur sie: Die Kleinsten machten auf der Hüpfburg große Sprünge, am Schießstand ging es tiefenentspannt zu. Vor dem Schießen erst noch in aller Ruhe die Fritten oder die Currywurst verspeisen: kein Problem. Michael Theis, der letzte Vinkrather Schützenkönig, der mit seinen Ministern Thomas Heyer und Andreas Theis zum Königsvogelschuss gekommen war, durfte noch einmal auf einen Vogel schießen, der nicht wirklich viel von der Welt gesehen hatte in seinem kurzen Leben: Er stammt von der Schreinerei Heyer, keine 20 Meter vom mobilen Schießstand entfernt.