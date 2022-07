Kirchenmusik-Ausbildung in Xanten : Klang der Orgel bringt was zum Schwingen

Fabian Ververs aus Labbeck hat schon früh seine Liebe zur Orgelmusik entdeckt. Auch an der Orgel im Viktor-Dom in Xanten übt er regelmäßig. Foto: Christian Breuer

Xanten/Sonsbeck Lehramtsstudent Fabian Ververs (23) aus Labbeck wird in Xanten zum Kirchenmusiker ausgebildet. Das bedeutet einen enormen Aufwand, bringt aber viel Freude.

Zugehört hat er schon als Kind immer gerne, wenn in der Kirche die Orgel spielte. Dass er selbst aber das Instrument einmal beherrschen würde, das hätte der heute 23-jährige Fabian Ververs aus Labbeck vor wenigen Jahren noch nicht gedacht. Doch dann lernte er einen Freund kennen, einen Organisten, der inzwischen das Fach Kirchenmusik studiert. „Ich habe mich ein paar Mal dazugesetzt, wenn er einen Gottesdienst an der Orgel begleitet hat – und nun bin ich selbst in der Ausbildung“, erzählt Ververs lächelnd.

Im Hauptberuf möchte er jedoch Lehrer werden. Daher studiert er Physik und katholische Religion auf Lehramt. Der Bachelor-Abschluss sollte bald geschafft sein. Trotz des Studiums hat Ververs vor rund einem Jahr die sogenannte C-Ausbildung für Kirchenmusik begonnen. Die ist Voraussetzung dafür nebenberuflich als Kirchenmusiker zu arbeiten. Doch schon jetzt hilft der Labbecker immer mal wieder aus, wenn in den umliegenden Pfarreien ein Organist ausfällt und eine Vertretung gesucht wird. „Es ist schön, zu hören, wie die Gemeinde zum Orgelspiel singt. Die ersten Male war ich natürlich nervös, aber nach jedem Gottesdienst merke ich, wie viel Spaß es mir macht“, berichtet er.

Neben dem praktischen Unterricht am Instrument stehen für ihn und die anderen Kursteilnehmenden viele Theoriestunden an. „Wir lernen, wie eine Orgel überhaupt funktioniert, aber zum Beispiel auch, wie man einen Chor leitet. Das ist schon ein kleines Kirchenmusikstudium“, verdeutlicht der Lehramtsstudent. Die Ausbildung, die vom Bistum Münster angeboten wird, kann Ververs im benachbarten Xanten absolvieren. Geleitet wird der Kurs von den Regionalkantoren, die die Schülerinnen und Schüler auch einzeln betreuen.

Um Ververs kümmert sich zum Beispiel Domorganist Matthias Zangerle. „Das ist sehr individuell auf jeden zugeschnitten“, so Ververs. Zwei Jahre dauert die Ausbildung insgesamt. 90 Minuten Orgel-Unterricht stehen jede Woche auf dem Programm. „Zwischendurch übe ich am Klavier, obwohl das nicht ganz optimal ist. Zum Glück habe ich aber auch einen Schlüssel für die Kirche in Labbeck. Dort kann ich an der Orgel üben“, erzählt der 23-Jährige.

Für mehr Musik bleibt allerdings keine Zeit. In der Xantener Realschule hatte er Klarinette gespielt, war auch in der Bläserklasse. Doch mit dem Wechsel zum Stiftsgymnasium war’s damit vorbei. So entdeckte Ververs kurz nach dem Schulwechsel die Orgel als neue Leidenschaft. „Manchmal höre ich etwas und weiß direkt, dass ich das an der Orgel nachspielen will. Ohne Musik würde mir etwas fehlen“, sagt er und lacht.

Die neuen Ausbildungskurse des Bistums in Münster und Xanten starten im November. Voraussetzungen für die C-Ausbildung sind Fertigkeiten im Klavierspiel sowie eine gute Stimme und ein gutes Gehör. Anmeldungen sind von sofort an im Referat Kirchenmusik im Bischöflichen Generalvikariat in Münster, per Mail an Referatsleiter Ulrich Grimpe unter grimpe@bistummuenster.de möglich.

(pbm)