Vom 1. bis 21. Juni Stadtradeln geht in die siebte Runde im Kreis Viersen

Zum siebten Mal treten alle neun Städte und Gemeinden zusammen mit dem Kreis Viersen in diesem Jahr wieder in die Pedale. Die Anmeldung zum Stadtradeln ist ab sofort möglich unter https://www.stadtradeln.de/kreis-viersen. Der 21-tägige Aktionszeitraum startet am Donnerstag, 1. Juni, und endet am letzten Schultag vor den Sommerferien, 21. Juni.