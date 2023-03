Jazz-Workshop am Kempener Gymnasium LvD-Jazzer finden den richtigen Groove

Zurück in die Aula: Lars Schuster lässt der Band beim ersten Stück freien Lauf. Nachdem „Birdland“ verklungen ist, werden detailliert und umfangreich Korrekturen vorgenommen: Saxofon, Posaune, Querflöten, Gitarren – alles wird in harmonische Stimmung gesetzt. Auch das Tempo wird angesprochen. Mit Erfolg. „Vertraut nicht nur Euren Stimmgeräten“, sagt er, „Ihr müsst aufeinander hören.“ Auch Schlagzeuger Ilyas bekommt Tipps: „Spiele an dieser Stelle Rimshots.“ Der Schlagstock trifft hier nur die Kante der Snaretrommel. Dann zählt der Bandleader wieder an – one, two, one, two, three, four. Und die United Horns haben verstanden. Sie grooven, was das Zeug hält. Lars Schuster wird sie später loben: „Sehr homogen, die Band ist auf einem guten Weg.“ Auch Detailarbeit ist kein Problem für die United Horns. „Wir beginnen vier Takte vor der 71“, und alle wissen genau, wann sie einsetzen sollen.