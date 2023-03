Kammerchor aus Kempen sucht weitere Sänger Mit Libera Voce geht es nach Corona wieder aufwärts

„Streckt euch, holt euch den Lorbeer“, fordert Chorleiter Heinz Klaus die Sängerinnen und Sänger auf. Deren Hände gehen in die Höhe, bis in die Fingerspitzen reicht die Dehnung. Dann werden die Schultern gelockert. Das Einsingen des Kempener Kammerchors Libera Voce beginnt mit körperlichen Übungen. Dann werden erste Zischlaute gebildet. Die Konsonanten sind dran. Und langsam geht es über in die Tonalität. „A-E-O-U“ – die Vokale gleiten ineinander, werden immer höher geführt.