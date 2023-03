Fußball-Bezirksliga SSV Grefrath, VfL Willich und SC Schiefbahn müssen endlich punkten

Krefeld · Es gibt immer Phasen in einer Saison – solche, in denen es gut läuft, und solche, in denen es eben weniger gut läuft. Letztere haben derzeit der SSV Grefrath, VfL Willich und SC Schiefbahn, die endlich punkten müssen, um nicht in akute Gefahr zu geraten.

24.03.2023, 14:54 Uhr

Spilertrainer Daniel Klinger ist nach der fünften gelben Karte gesperrt. Foto: fupa

Von Werner Fuck