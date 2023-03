Reaktion auf den Klimawandel Kempen setzt auf robuste Bäume

Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich in Gesellschaft, Wirtschaft, im täglichen Leben – und vor allem in der Natur. Die Stadt Kempen hat sich auf den Weg gemacht, um die Klimaresilienz, also die Widerstandskraft der Natur, mit verschiedenen Maßnahmen zu verbessern. Einige davon wurden nun beendet, teilt die Stadt mit. Tiefbau- und Grünflächenamt haben zum einen Baumpflanzungen auf den Verkehrsflächen an der Siegfriedstraße vorgenommen und zum anderen eine Entsiegelung von Verkehrsflächen an der Rosen- und der Nelkenstraße vorgenommen.