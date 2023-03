Kempener bei Landesmeisterschaft erfolgreich Regenbogenschüler sind NRW-Meister im Schach

Die Schach-AG der vierten Klassen ist an der Grundschule etabliert. „Drei Kinder nehmen daran teil, die anderen beiden sind in der dritten Klasse“, sagt Heilmann. So auch Maximilian (9): „Das war ein spannendes, aber auch schweres Turnier, für mich war es das erste Mal.“ Alle Fünf sind bei den Schachfüchsen Kempen aktiv und trainieren jeden Freitag an ihren Fähigkeiten. Mit dem Sieg hat sich die Gruppe für die Deutsche Schulschachmeisterschaft der Grundschulen qualifiziert. Diese findet vom 21. bis 24. April in Suhl/Thüringen statt.