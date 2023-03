Königlicher Frühling in Kempen Modenschauen und mehr beim Frühlingsfest

Königlich feiern und shoppen – das verspricht der Kempener Werbering den Besuchern des Frühlingsfests am ersten Aprilwochenende. Das „Küken“ unter den Kempener Stadtfesten feiert dann das fünfjährige Bestehen. Markenzeichen des Frühlingsfestes war von Anfang an die Moden- und Produktschau auf der großen Bühne am Buttermarkt im Herzen der Altstadt. Während der Pandemie wurde sie ausnahmsweise einmal in den Handwerkermarkt integriert, doch diesmal kündigt sie wie gewohnt die schöne Jahreszeit an.