Partnerschaft Kreis Viersen Verein „Freunde der Grafschaft Cambridgeshire“ hat sich aufgelöst

Zur Unterstützung der freundschaftlichen Beziehungen hatte sich später der Verein „Freunde der Grafschaft Cambridgeshire“ gegründet, der in den vergangenen Jahren in seinen Aktivitäten allerdings mehr und mehr rückläufig war. „Nicht zuletzt nach dem Tod des Kreisvorsitzenden Christian Weisbrich und des Schatzmeisters Jürgen Sadtkowski, aber auch durch die Überalterung oder den Tod engagierter Vereinsmitglieder litt die Vereinstätigkeit stark“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Jürgen Karsten. „Niemand wollte den Verein mehr weiterführen, wie sich auf der letzten Mitgliederversammlung des Vereins in Viersen herausstellte.“