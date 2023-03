Sorgen beim VfR Fischeln Torhüter Leon Buschen fällt im Abstiegskampf lange aus

Große Sorgen bereitet die Torhüterfrage, weil sich Leon Buschen in Rath eine Kieferfraktur zuzog und zwei Ersatzkeeper nicht zur Verfügung stehen. Viel spricht dafür, dass Simon Gerdts, der aus beruflichen Gründen in die dritte Mannschaft ging, zwischen den Pfosten steht. „Das ist ein herber Schlag. Leon wird mehrere Wochen ausfallen, eine unangenehme Situation im Abstiegskampf. Aber egal wer es am Ende im Tor steht, er hat unser Vertrauen“, so Rusbült. Verzichten muss Trainer Ronny Kockel weiterhin auf den gesperrten Patrick Pasthy. Dafür ist Maciej Herod nach seiner Gelb-Sperre wieder spielberechtigt. Ansonsten sind beim VfR alle Akteure an Bord.